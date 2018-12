"De deal was: we doen één winkel" Tim Declercq en Tracey Debruyne 06 december 2018

00u00 0

Eén winkel, dat was het compromis voor Kristallen Zweetdruppel Tim Declercq met zijn vriendin Tracey. Want hij haat shoppen. En dus lieten de twee zich adviseren bij Deleye. Een complementair ensemble was het resultaat: zij een blauw glitterjurkje, hij een blauw kostuum met zwarte revers. "En witte sneakers", voegt hij trots toe. "Ik vind dat wel leuk, chique en casual."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN