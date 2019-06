Exclusief voor abonnees 'De Dag'-regisseur Dries Vos tekent bij Brits talentagentschap 12 juni 2019

Na zijn 'De Dag'-collega Gilles Coulier heeft de Vlaamse regisseur Dries Vos (39) nu ook een contract getekend bij het Britse agentschap Independent Talent Group, dat onder anderen Thomas Vinterberg, Anthony Hopkins, Daniel Craig en Orlando Bloom vertegenwoordigt. De belangstelling voor Dries is gegroeid sinds het internationale succes van de spannende VIER-reeks. "Om door het bos de bomen nog te kunnen zien, ben ik op zoek gegaan naar de juiste partner. Samen met Independent Talent Group kan ik me toeleggen op de juiste scripts en projecten die me enthousiast maken", zegt hij. Volgens Independent Talent Group maakt Dries dan weer kans om "echt succesvol te worden in het Verenigd Koninkrijk". (KD)

