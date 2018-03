'De Dag', na 10 jaar eindelijk in première 27 maart 2018

Tien jaar hebben ze eraan gewerkt, maar gisteren zagen Jonas Geirnaert en zijn vriendin Julie Mahieu eindelijk 'De Dag' op het grote scherm. Hun nu al veelbesproken thrillerreeks over een overval op een bankkantoor ging in première in Kinepolis Antwerpen, en daar genoten heel wat bekende gezichten van mee. Mede-Neveneffecten, maar ook een pak Woestijnvis-collega's.

