'De Dag' al half miljoen keer bekeken

Na het succes van 'Chaussée d'Amour' haalt nu ook de tweede Telenet-reeks 'De Dag' uitstekende resultaten. Drie weken na de lancering hebben al ruim 500.000 Vlamingen - 1 op de 4 klanten van Play en Play More - de fictiereeks bekeken. 66% van de kijkers bekeek de volledige serie van 12 afleveringen binnen de week, 29% binnen de 3 dagen en 2% bleek écht verslingerd en heeft alle afleveringen in één dag bekeken. 87% keek vijf of meer afleveringen meteen na elkaar. De serie - die draait rond een bankoverval - begint intussen ook aan een internationale carrière met drie buitenlandse aankopen, in Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië. "We zijn enorm blij om te horen dat de reeks waar we zo lang en graag aan gewerkt hebben, aanslaat bij de kijkers. We zien deze cijfers als een beloning van de inspanningen van de volledige cast en crew", zeggen de bedenkers Jonas Geirnaert en Julie Mahieu. 'De Dag' is hun eerste fictiereeks.

