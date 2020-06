Exclusief voor abonnees "De Bruggelingen zien me graag, precies. Wel, ik hen óók" KAARTJES EN BLOEMEN VOOR NEERGESTOKEN BURGEMEESTER DE FAUW 23 juni 2020

Brugs burgemeester Dirk De fauw is geëmotioneerd door de vele steunbetuigingen die hij ontving na de steekpartij. Gisteren postten voorbijgangers de hele dag beterschapskaartjes. "De voorbije twee dagen heb ik gevoeld dat een groot deel van de Bruggelingen mij graag ziet. Dat doet enorm veel deugd. Het is altijd mijn bedoeling geweest om een burgemeester te zijn voor en tussen de mensen. En geloof me: ik zie de Bruggeling óók graag."

