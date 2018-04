"De branie en uitstraling van Courtois op z'n 16de: niet normaal" De Coninck 13 april 2018

00u00 0

"Als 16-jarige moest hij opeens aantreden tegen Gent", herinnert Wim De Coninck zich het debuut van Courtois - helemaal bovenaan zijn lijstje. "Ik was aanwezig op die match en zag hoe hij meteen alles pakte. Ik zei: 'Dat wordt een wereldkeeper ofwel is het puur geluk - al vermoedde ik het eerste. Zijn branie, uitstraling en métier waren niet normaal op die leeftijd. Hij had nadien een manifest aandeel in de titel van Genk." Op twee nog een Rode Duivel: Simon Mignolet. "In het seizoen dat STVV vierde eindigde, keepte hij het hele seizoen op een geweldig niveau. Vooral de rust die hij uitstraalde, was toen opvallend en in één-tegen-één-situaties was hij ongelofelijk sterk", aldus De Coninck, die eveneens Ryan en Proto in zijn top 5 plaatste. "Voor Club was de komst van Ryan een voltreffer. Hij liet geen lacunes zien: goed op hoge ballen, sterk met de voeten, geweldige reflexen en lef. Proto werd dan weer onderschat. Oké, zijn stijl was soms té spectaculair, maar veel titels van Anderlecht waren voor een groot deel zijn verdienste." (VDVJ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN