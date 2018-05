"De bondscoach zal zaken weten die niemand anders weet" AIMÉ ANTHUENIS (74) EX-BONDSCOACH 22 mei 2018

00u00 0

"De bondscoach zal ongetwijfeld zijn redenen hebben om Nainggolan thuis te laten. Martínez noemt het een tactische keuze. Dat kan - in mijn typeploeg zou Nainggolan ook geen plaats hebben -, maar je moet toch ook tactische varianten achter de hand houden. Een polyvalente middenvelder als Nainggolan zou dan toch op zijn minst een plaats moeten krijgen in de preselectie. Op sportief, technisch en tactisch vlak vind ik dit een vreemde keuze. Maar ik weet niet wat er precies speelt tussen Nainggolan en Martínez. De bondscoach zal zaken weten die niemand anders weet, dus ik respecteer zijn keuze wel. Maar feit is wel dat je richting het WK trekt met een probleem in de rugzak."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Nainggolan

sportdiscipline

voetbal

sport

Martínez