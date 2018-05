"De beste van eerste tot laatste dag" 14 mei 2018

"We zijn de enige verdiende kampioen." Dixit Ivan Leko, nadat zijn spelers hem metershoog in de lucht gooiden - of voélde het alleen alsof hij zweefde? "Van de eerste speeldag tot de laatste waren we de beste. Over het hele seizoen pakten we 15 punten meer dan de nummer twee."

