"De beste speler heeft verloren" VAN DEN BERGH NA THRILLER UITGESCHAKELD OP WK DARTS 00u00 0

De droom van 'The Dream Maker' is over: Dimitri Van den Bergh (23) is uitgeschakeld in de kwartfinale van het WK darts. Maar kon het spannender? "De beste speler heeft verloren", zei tegenstander Rob Cross eerlijk na de wedstrijd.

