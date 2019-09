Exclusief voor abonnees "David ver van het niveau dat ik verwachtte" Federer 02 september 2019

00u00 0

Roger Federer staat morgen mooi in de 56ste grandslamkwartfinale van zijn carrière, maar zal zelf nooit gedacht hebben dat hij het op zo'n presenteerblaadje zou aangeboden krijgen door David Goffin. "Dit soort scores komen nog al eens voor", wist de 38-jarige Zwitser. "Jij hebt een goede dag, de andere niet en dan kan het snel gaan. David kwam nog niet in de buurt van het niveau waarop ik hem verwacht had. Hij had het moeilijk en ik maakte daar gretig gebruik van. Dat was de sleutel. Als je zo'n vierde ronde hebt, en die kort en simpel kan houden, dan neem je dat met plezier aan. Ik ben dan ook erg blij." In de kwartfinale speelt Federer tegen Grigor Dimitrov (ATP 78). (FDW)