"David straalt weer plezier uit" Coach Van Cleemput 03 september 2018

Coach Thierry Van Cleemput kon niet anders dan tevreden zijn met deze eerste week van David Goffin op de US Open. "Tot op heden ben ik heel content van zijn reacties op de baan", zei de Henegouwer. "Hij heeft de bereidwilligheid om het goed te doen en geregeld straalt hij opnieuw goesting, enthousiasme en plezier uit. Het tennisniveau was bij momenten bovendien excellent." De sereniteit van Goffin is opvallend na enkele turbulente weken dit seizoen. "Die periode is uiteindelijk niet zo lang geweest, hè", aldus Van Cleemput. "Maar hij is nu eenmaal een gewone jongen die wel eens twijfelt. Hij moet kalm zijn om gefocust te kunnen zijn en aan 100 procent te tennissen. We weten allemaal dat David 100 procent moet zijn om zijn beste tennis te kunnen spelen, en hij komt nu toch wel aardig in de buurt." Dat zal ook moeten tegen Marin Cilic vandaag. "Ik ben er zeker van dat David goed overweg kan met het tennis van Cilic", wist Van Cleemput. "Ik vind Marin daarentegen wel indrukwekkend bezig, hij is één van de spelers die het best in vorm is op dit ogenblik. Hij speelt echt goed en dus is dit niet direct het ideale moment om tegen hem uit te komen. Maar goed, aan David dan maar om hem dat vertrouwen af te nemen, hè. Dat is doenbaar." (FDW)

