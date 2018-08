"David is nog geen vaste waarde in de top 7" Coach Van Cleemput 28 augustus 2018

00u00 0

Ruim twee jaar ondertussen dat David Goffin in of rond de top tien staat. Genoeg om iedereen ervan te overtuigen dat hij nog verder kan opschuiven. Coach Thierry Van Cleemput wil evenwel nog even op de rem gaan staan. "Daarom is dit seizoen ook zo moeilijk, omdat hij bij de start als nummer zeven van de wereld met heel andere verwachtingen moest omgaan", wist de Henegouwer. "Maar vanwaar komt die plaats zeven? Van zijn drie laatste toernooien in 2017! Waarbij hij pas na de Masters in de top tien is terechtgekomen. Ik zeg niet dat hij het niet waard is om nummer zeven te zijn, hij heeft al genoeg toppers geklopt om dat te staven, maar hij heeft nog niet de regelmaat in zijn resultaten om een vaste waarde te zijn in die top zeven." (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN