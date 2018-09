"David is een toffe gast" Slaperige Cilic 03 september 2018

Acht matchpunten had hij nodig en een comeback van een twee sets tegen nul-achterstand om voorbij de jonge (19) en veelbelovende Alex Di Minaur (ATP 45) te geraken, maar om 2.22u zaterdagnacht slaagde Marin Cilic (ATP 7) er uiteindelijk toch in om zich na meer dan vier uur en met 4-6, 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 te plaatsen voor een achtste finale tegen David Goffin. Het was de vierde laatste match ooit - drie wedstrijden finishten ooit om 2.26u - op de US Open. Na afloop was Cilic nog helder genoeg om zijn volgende partij te analyseren: "Ik heb al verschillende keren tegen David gespeeld en we hebben al heel veel samen getraind. We kennen elkaar dan ook extreem goed. Hij is bovendien een toffe gast en het is leuk om hem het zo goed te zien doen. Het wordt zeker een zware match, hij staat immers goed te tennissen. Bovendien houdt hij hier van de banen en de omstandigheden. Ik zal ondertussen hopelijk gerecupereerd zijn, wat eten en slaap inhalen morgen (gisteren). Weer mijn lichaam oplappen en mezelf nog maar eens pushen." (FDW)

