"David altijd bewonderd"

In drie vorige duels kon Pierre-Hugues Herbert (ATP 64) nooit winnen van David Goffin (ATP 11) en dus was het hopen dat hij afgelopen nacht (of door de verwachte regen misschien deze morgen vroeg) niet voor een surprise ging zorgen. De 28-jarige Fransman is wel een dichte vriend van de Luikenaar, in zoverre dat de twee met hun vriendinnen samen op vakantie vertrekken, waardoor het sowieso een speciale partij zou worden. "Meestal gaat hij na onze onderlinge matchen meer tevreden de baan af dan ik", grapte Herbert. "Nee, hij is een exceptionele speler en een goede vriend. Zelfs bij de junioren had ik al een zekere bewondering voor hem, hij heeft iets speciaals. Hij is bovendien zeer vriendelijk, beleefd en respectvol. Dat vind ik belangrijke waarden in het leven. Grappig en getalenteerd is hij ook. Ik vind het alleszins heel fijn om tijd door te brengen met hem en zijn vriendin Stéphanie." (FDW)

