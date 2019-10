Exclusief voor abonnees "Datum crossrentree nog niet beslist" Van der Poel 14 oktober 2019

00u00 0

Waar en wanneer precies duikt Mathieu van der Poel opnieuw het veld in? Het is de vraag van één miljoen. De wereldkampioen cyclocross zou aanvankelijk op 22 oktober zijn seizoensdebuut maken in de Nacht van Woerden. Maar dat is hoogst onzeker. "Er is nog niets beslist", laat Van der Poel weten. "Vroeger dan 22 oktober kom ik zeker niet in actie." Geen tweede Superprestigemanche in Boom dus, nu zaterdag. En ook geen derde Wereldbekermanche in Bern, daags nadien. "We proberen Mathieu wel aan de start te krijgen van de derde SP-cross in Gavere, op zondag 27 oktober", aldus Superprestige-secretaris Kurt Vanneste. Van der Poel rijdt op 1 november alvast de Koppenbergcross. Dat is de openingsmanche van de DVV-Trofee, het enige regelmatigheidscriterium waarvan hij dit seizoen een doel maakt. Na het zware, succesvolle weg- en mountainbikeseizoen en de kater na het weg-WK probeert Van der Poel nu vooral fysiek goed te recupereren en zijn zinnen te verzetten. Zaterdag in Zolder kende hij pech bij zijn debuut in het autoracen. Met een BMW Clubsport van AR Performance Driver werkte hij wel de kwalificaties af, maar in de race zelf moest de auto na 32 ronden opgeven waardoor Van der Poel niet kon rijden. (JDK/JCA)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen