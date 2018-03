'Date' tussen presidenten VS en Noord-Korea "zal niets uithalen" 10 maart 2018

Over enkele weken zullen Amerikaans president Donald Trump en zijn Noord-Koreaanse ambtsgenoot Kim Jong-un elkaar de hand drukken. Historisch, want beide landen leven al 70 jaar op voet van oorlog. Maar experts vrezen dat de meeting niets zal uithalen. "De kans is reëel dat Kim louter tijd wil kopen en blufpoker speelt met zijn rakettenprogramma als inzet", zegt David Criekemans, hoofddocent Internationale Politiek aan de UAntwerpen. "Vast staat alleszins dat Trump in dit verhaal de toeschouwer is en dat het Kim is die de agenda bepaalt. De VS wordt hier eigenlijk aan de kant geschoven."