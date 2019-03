"Dat wordt weer bijbetalen op luchthaven" De Gendt pakt derde bolletjestrui 18 maart 2019

Thomas De Gendt stelde in het slotweekend van Parijs-Nice zijn bolletjestrui relatief makkelijk veilig. Een derde exemplaar, dat hem naast de Fransman Michel Laurent brengt en op één shirt van recordhouder Sean Kelly. "Vooral zaterdag maakte De Marchi het me niet makkelijk. Ik moest op elke klim voluit spurten voor de punten. Maar zo'n trui winnen na een felle strijd is altijd mooier dan dat je hem 'zomaar' krijgt." Zo dikt de oogst, bijhorende trofeeën incluis, verder aan. "Ik heb al mijn koerskleren uit mijn koffer moeten kieperen en in een zak moeten steken, die ik pas na mijn volgende koers, de Ronde van Catalonië, terugkrijg. Anders kreeg ik de boel niet mee. Ik zit nu al met overgewicht. Dat wordt dus weer bijbetalen op de luchthaven: 15 à 20 euro per kilo, weet ik inmiddels." In Catalonië is De Gendt van plan om het iets rustiger aan te doen. "Conditioneel lig ik een klein beetje voor op schema. Erg is dat niet, maar ik rem toch wat af, want ik wil top zijn in de Giro, Tour en Vuelta. (grijnst) Dus neem ik nu ook drie rustdagen in plaats van twee." (JDK)

