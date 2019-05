Exclusief voor abonnees "Dat wordt nachtwerk" Nieuwe datum zaak-Van Sande 23 mei 2019

00u00 0

Het kinderpornoproces tegen acteur Guy Van Sande en twee medebeklaagden is uitgesteld naar woensdag 26 juni, in de namiddag. De zaak had gisteren gepleit moeten worden, maar werd uitgesteld door een gebrek aan rechters. Enkele advocaten vrezen nachtwerk op 26 juni, omwille van de halve dag tijd. "Ik betwijfel of alle pleidooien afgerond zullen zijn in een namiddag. Er moeten drie beklaagden, verschillende slachtoffers en een procureur aan bod komen. Dat neemt al snel een dag tijd in beslag. Als het niet anders kan, zullen we tot een gat in de nacht moeten pleiten", reageert advocaat Pieterjan Dens, advocaat van de medebeklaagde uit Diksmuide. Sven Mary, de advocaat van Van Sande, treedt zijn confrater bij. "De publieke opinie is belangrijk voor het gerecht, dus werd de zaak toch nog voor het zomerverlof gefixeerd. Dat is enigszins een goede zaak, maar ik vrees dat het nachtwerk wordt. Uitstel naar september had niet zo veel verschil meer uitgemaakt", stelt Mary. (BBO)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis