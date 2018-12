"Dat ritsje zal ik wel opendoen" Iljo Keisse en An-Sofie Zenner 06 december 2018

Hij in een pak van Scotch & Soda, zij met een zwarte paillettenjurk met een plagerig ritsje onderaan het rugdecolleté. Wie dat heeft toegedaan, toen de jurk aan moest? "Ik zelf", aldus An-Sofie. Wie dat gisteravond weer ging opendoen? "Dat zal ik wel doen", grijnsde Iljo. Al had het koppel ook nog ander werk: "Onze jongens van 5 en 8 jaar verwachten dat vannacht Sinterklaas komt. Dus dat moeten we toch even controleren, als we straks thuiskomen. Maar nu even tijd voor ons twee: na 18 jaar samen zijn, hechten we daar nog steeds belang aan."

