Begrotingsdebat voortgezet 11 oktober 2019

"Dat moet u maar vragen aan de bevoegde minister." Het moet zo ongeveer de meest gehoorde zin geweest zijn tijdens het urenlange begrotingsdebat gisteren in de kleine Antoon Van Dyckzaal van het Vlaams Parlement. De discussie over de centen van de regering-Jambon ging er voort, nadat eerder deze week de bom over het kindergeld en de woonbonus ontplofte, maar een fout geïnterpreteerde telefoon over een bomalarm de zitting van dinsdag annuleerde. De oppositie drong fel aan op meer uitleg over alle heikele thema's - de besparingen op onderwijs en in de welzijnssector, het afschaffen van de woonbonus, de 6% minder subsidies, het niet langer indexeren van het kinder-geld of het afschaffen van de duolegaten. Minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) verweerde zich, met opgerolde hemdsmouwen, en kwam met dezelfde antwoorden die hij al sinds het bekendmaken van de begroting eerder deze week gaf. En toen de vragen technisch werden, verwees hij dus naar de bevoegde minister. Vlaams minister-president Jan Jambon kwam ook nog tussen: "Natuurlijk had ik meer geld willen geven voor Onderwijs en Welzijn. Maar ik wil daarvoor geen schulden maken op kap van toekomstige generaties." (SSL)

