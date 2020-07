Exclusief voor abonnees "Dat mag", zegt burgemeester Herentals Zomerbar langs E313 voor 800 man? 04 juli 2020

In Herentals is een openluchtbar geopend die tot 800 klanten kan ontvangen. De Baobab Zomerbar, op een terrein langs de E313, is een pop-upterras van 3.000 m2. Zoveel mensen ontvangen mag, zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V): volgens haar is het een horecagelegenheid, geen evenement. Klanten zitten er in bubbels van maximaal tien personen, op ruime afstand van elkaar. "Elke ober werkt in een zone en we zorgen dat er geen stoelen of tafels worden verplaatst." Antwerps gouverneur Cathy Berx bevestigt dat er geen capaciteitslimiet staat op horeca-initiatieven. Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) vindt de bar echter geen goed idee. "Je geeft een fout voorbeeld. Dit zou als een evenement beschouwd moeten worden." (JGH)

