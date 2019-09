Exclusief voor abonnees "Dát is KV Mechelen" Thuisfans blijven spelers toejuichen 30 september 2019

De legende gaat dat de gezangen nog altijd weerklinken Achter de Kazerne. Malinwa ging in eigen huis kansloos onderuit tegen Club Brugge. "Veruit de sterkste ploeg waar we al tegen speelden", klonk het. Hét lichtpunt in een voor Mechelen pijnlijke avond waren de thuisfans. Waar er in veel stadions gefluit en gemor zou zijn, zetten de supporters van KV zich bij een 0-5-stand nog eens achter de ploeg. En hoe. "Trots op onze kleuren", rolde krachtig van de tribunes. De sfeer was top. Zelden gezien. De fans zijn nog niet vergeten wat het team vorig seizoen neerzette.

