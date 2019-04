Exclusief voor abonnees "Dat hij nu maar snel zijn bomma nog eens bezoekt" Oma Gilberte Nuitten (91) 17 april 2019

Mogelijk nog zenuwachtiger dan Campenaerts zélf, was bomma Gilberte Nuitten. Lang voor de start zat ze klaar samen met andere bewoonsters van serviceflats Den Bleek in Borgerhout. Pas aan de finish haalde ze weer adem, armen in de lucht, tranen in de ogen. "Dit was misschien het langste uur van mijn leven. Maar ik ben zó trots. En dat hij nu maar snel zijn bomma nog eens bezoekt. Ik kan niet wachten hem in mijn armen te nemen." (JAA)

