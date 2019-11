Exclusief voor abonnees 'Dark side of the moon' licht op bij Nieuwe Maan 30 november 2019

00u00 0

Duizenden jaren bleef de achterkant van de maan voor de mens verborgen, omdat 41% van het oppervlak nooit vanaf de aarde zichtbaar is. Dat komt doordat de rotatietijd van de maan gelijk is aan haar omlooptijd rond de aarde. Daardoor lijkt het alsof de maan niet rond zijn as draait.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 01 dag 17 uren 16 minuten 07 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode