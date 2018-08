"Darcis is moeilijk te vervangen" ZIJ HAALDEN HET NIET 29 augustus 2018

De laatste wedstrijd van Steve Darcis als coach van Yanina Wickmayer (WTA 94) werd geen succes. De Antwerpse kon in de tweede set wel een 4-1-voorsprong uitbouwen, maar niet vasthouden. Petra Kvitova (WTA 5) duwde door naar een 6-1, 6-4-overwinning. "In de eerste set kwam ik er niet aan te pas", moest Wickmayer toegeven. "Zij retourneerde elke opslag of in mijn voeten of als een winner. In de tweede set slopen er wat foutjes in haar spel waardoor ik iets meer in de match ben kunnen komen en wat tijd kreeg om mijn tennis te etaleren. Ik kon dat echter te weinig doen om haar echt in gevaar te brengen." Meteen kan 'Wicky' thuis even op adem komen na een zware Amerikaanse campagne en daarna op zoek gaan naar een opvolger voor Darcis. "Dat gaat niet simpel zijn", wist Wickmayer. "Het klikt immers enorm goed tussen ons. Hij heeft me vertrouwen gegeven, al zat ik in een moeilijke periode. Er is veel respect en hij is erg positief. En hij heeft me weer agressiever doen tennissen. Hij heeft me laten inzien dat alles daar is in mijn spel om goed te tennissen, maar dat ik het simpel moet houden. Aan mij nu om dat allemaal op de baan te tonen. Ik ga waarschijnlijk de rest van het jaar alleen afwerken en met een kinesist naar Azië (Guangzhou, Wuhan, Peking) trekken. We gaan wel contact blijven houden." (FDW)

