"Dankzij 'Liefde voor muziek' heb ik dit wellicht niet nodig" Zanger Peter Vanlaet (53) 25 juni 2020

Peter Van Laet van Mama's Jasje gaf recent nog zijn bijverdienste als bouwvakker op om weer voluit voor zijn muziek te gaan. "Ook al is het nu een heel moeilijke periode, van die keuze heb ik nog geen spijt gehad. Het voordeel is dat ik aan 'Liefde voor muziek' heb mogen deelnemen. Ik merk dat de zomer toch aan het vollopen is, weliswaar met kleinere optredens. Mijn theatertour die in april start, is al bijna uitverkocht." Of hij een beroep gaat doen op het fonds, weet Van Laet nog niet. "Als ik met hetgeen ik deze zomer mag doen mijn boterham kan verdienen, is dat niet nodig." (JOBG)

