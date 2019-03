"Dankzij Anderlecht ben ik weer international" Bolasie 11 maart 2019

00u00 0

Yannick Bolasie blijft een opvallende figuur in de basiself van Anderlecht. Ook gisteren ging er veel dreiging van hem uit. In de eerste helft trof hij met een fantastisch afstandsschot de lat. "Ik beleef steeds meer plezier aan hier te spelen. Deze week was Lukaku weer een inspiratie voor mij. Die twee goals op PSG, na zoveel kritiek te hebben gekregen, dat is toch geweldig. Het geeft aan: geef nooit op." Na een lange periode waarin hij niet meer werd opgeroepen voor de nationale ploeg behoort Bolasie weer tot de Congolese selectie. "We spelen tegen Liberia. Een fel beladen match, net zoals deze tegen Kameroen. Ik ben blij dat ik er weer bij ben. Met dank aan Anderlecht." (MJR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN