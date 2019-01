"Dank aan Wesley voor de assist" GOUDEN GOAL 17 januari 2019

In extremis nog genomineerd voor 'Doelpunt van het Jaar'. Zo mooi was het pareltje van Siebe Schrijvers tegen Antwerp, nog geen maand geleden. De assist van Wesley was op maat, de afwerking simpelweg fantastisch. Schrijvers dook slim op in de rug van Jelle Van Damme en legde de bal met veel gevoel in één tijd over Bolat in de verste benedenhoek. Pure klasse en voor de stemmers zonder twijfel de 'Gouden Goal'. "Natuurlijk ben ik heel blij met deze prijs. Er waren veel mooie goals, dan is het heel leuk om deze trofee te winnen", aldus de spits van Club. En dan al lachend. "Ik wil Wesley nog bedanken voor de perfecte assist." (TTV)