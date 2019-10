Exclusief voor abonnees 'Dancing With the Stars' Ann Pira sneuvelt, Evy Gruyaert gaat door zonder te dansen 07 oktober 2019

00u00 0

Ann Pira mag haar dansschoenen aan de haak hangen. De 'Thuis'-actrice moest gisteren als tweede 'Dancing With the Stars' verlaten. Nochtans kon haar 'Broadway Jazz' de jury bekoren, maar de stemmen van de kijker waren niet voldoende om haar te redden. "Dit had ik niet zien aankomen. Zeker na zulke goede punten van de jury, maar ik vrees dat ik te weinig volgers heb op sociale media", aldus Ann. Wie meer 'geluk' had, was Evy Gruyaert. Door een zware knieblessure kon de presentatrice niet dansen, maar ze kreeg een vrijstelling om meteen door te gaan naar de volgende liveshow. Volgens het internationale reglement van 'Dancing with the Stars' heeft elk danskoppel tot en met show 5 recht op zo'n wildcard. Die geldt wel maar voor één show. "Ik vind het heel spijtig, maar dansen was geen optie", zegt Evy, die op krukken loopt nadat haar knie uit de kom schoot tijdens een danstraining. (CD)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis