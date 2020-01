Exclusief voor abonnees 'Dance Monkey' breekt record van Fixkes 18 januari 2020

'Dance Monkey' van Tones and I staat vandaag voor de 17de week op rij op nummer 1 in de Ultratop. Daarmee breekt het aanstekelijke nummer het record van 'Kvraagetaan' van Fixkes. Ook in thuisland Australië heeft 'Dance Monkey' het record onlangs verbroken. En allicht volgen er nog, want het liedje staat of stond in liefst 27 landen op nummer 1. Niet slecht voor een 19-jarige Australische die vorig jaar nog in haar wagen sliep. Ze schreef de megahit na een moeilijke avond op straat. "Ik had zes uur aan een stuk gespeeld en wilde afronden toen er een dronken meute rond me stond", vertelt Toni Watson, zoals ze echt heet. "Ik heb zes bisnummers gespeeld. Een zat meisje duwde mijn keyboard omver en een kerel wilde mijn geld pikken. Ik was zo kwaad dat ik er een liedje over heb geschreven. Ik voelde me een aapje dat verplicht werd om te dansen voor geld." En Fixkes? Wat denken die nu? "Tot vorige week had

