"Dan verkoopt ze die rommel niet aan tieners" Buurtbewoner koopt cannabis en geeft het aan politie 19 april 2019

Een 21-jarige bendeleidster uit Blankenberge heeft 1 jaar cel met uitstel gekregen omdat ze minstens 7 tieners van cannabis voorzag. Hoe dat aan het licht gekomen is, is erg opvallend: C. veroorzaakte met haar tienerbende zoveel overlast, dat een buurtbewoner het niet meer kon aanzien. Hij stapte op haar af en kocht alle cannabis die ze bij zich had. Daarna gaf hij alles aan de politie. "Zo kan ze die rommel tenminste niet meer verkopen aan die kinderen", zei hij. De rechter was ervan onder de indruk: "Dat een alerte burger zo moet ingrijpen om jou te stoppen, dat heb ik nog nooit meegemaakt!" De jonge vrouw heeft volgens haar advocaat de mentale leeftijd van een kind van 16, maar was wel de baas van een jeugdbende. (JHM)

