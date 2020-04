Exclusief voor abonnees "Dan moeten ze mij in de gevangenis opsluiten" Paul Jambers (74) 22 april 2020

"De 65+'ers langer in lockdown houden? Als ze dit doen, moet de politie maar voor mijn deur komen staan om mij tegen te houden. Ze zullen mij in de gevangenis moeten steken, want ik zal burgerlijk ongehoorzaam zijn", kondigt tv-maker Paul Jambers (74) aan. "Beperkingen opleggen op basis van leeftijd is niet alleen een compleet fout signaal, het is een fascistische maatregel", fulmineert Jambers. "Dit is onwetenschappelijk én ondemocratisch. Stigmatiserend tegenover een heel grote groep oudere mensen. Iemand die actief is zoals ik en altijd een gezonde levensstijl heeft vooropgesteld, is minder kwetsbaar dan sommige vijftigers met diabetes type 2, rokerslong of vervette lever door alcoholgebruik. Men kan perfect gezond ouder worden. Als je een lijn trekt, trek ze dan op basis van objectieve gegevens. Vraag ons desnoods een attest waarmee we aantonen dat we niet aan een hartkwaal of andere aandoening lijden. Daar zou ik geen probleem mee hebben, ik laat me om de zes maanden uitgebreid checken. Mensen met een onderliggend gezondheidsprobleem zoals obesitas weten ook zelf wel dat zij meer risico lopen en zichzelf moeten beschermen in coronatijden. Maar ik reken mezelf nog altijd bij de actieve bevolking, al ben ik officieel al negen jaar met pensioen. Ook nu ga ik nog elke ochtend om 9 uur naar mijn kantoor, op loopafstand van onze woning. Net als Pascale (Naessens, zijn vrouw, red.) werk ik aan een boek. Bij de verkiezingen vorig jaar heb ik nog een tv-reeks gedraaid. Stel dat er nu weer nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, dan wil ik dat weer doen. Het zou van de pot gerukt zijn, mocht dit niet mogen vanwege maatregelen die alleen gelden voor 65+'ers. Op dit moment hou ik me rigoureus aan de lockdown, maar dat zou ik niet pikken." (IDV)

