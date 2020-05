Exclusief voor abonnees "Dan is voetbal zoals een internetspelletje" Supporter Eddy Janssis 06 mei 2020

00u00 0

Eddy Janssis (58) is al 35 jaar een trouwe Standardsupporter en heeft als voorzitter van de supportersfederatie Belgian Supporters ook een overkoepelende stem. Over de mogelijkheid van voetbal zonder publiek volgend seizoen spreekt hij wel uit persoonlijke naam: "Eerlijk gezegd, daar zou ik het toch moeilijk mee hebben", zegt hij. "Ik vind ook dat de overheid daar best duizend keer naar moet kijken eer ze die beslissing neemt. Als je op de trein met een mondmasker naast elkaar kan zitten, dan kan je misschien toch ook naar het voetbal gaan met een mondmasker? De gezondheid is het belangrijkste, daar ga ik niet over discussiëren, maar dan mogen we eigenlijk nergens meer naartoe. Als ze het voetbal afnemen, dan kan je alles doen stoppen."

