"Damso op festival? Geen probleem" Sponsors voetbalbond 10 maart 2018

00u00 0

De voetbalbond moest rapper Damso van z'n sponsors dumpen wegens vrouwonvriendelijk, maar voor de zomerfestivals lijken dezelfde bedrijven een pak milder. Zo staat Damso komende zomer onder meer op de affiche van Les Ardentes, een festival dat gesponsord wordt door Proximus en AB InBev. Toch hoeven de organisatoren niet meteen een boze brief te vrezen. "Een festival is een heel ander gegeven", zegt Fleur Poets van de biergigant. "De muziekliefhebber beslist op basis van de affiche zélf of hij zo'n evenement bijwoont, terwijl de WK-hymne een lied moest zijn voor iedereen. Bovendien zijn sponsors van een festival niet betrokken bij de programmatie. De organisator zorgt zelf voor gepaste maatregelen als artiesten te ver gaan." Ook Proximus lijkt geen probleem te hebben met Damso op een festival. Al wilde woordvoerder Jan Margot niet dieper ingaan op het thema. (JBG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN