Exclusief voor abonnees ‘Dagen Zonder Klagen’ krijgt steun van minister De Block: “Hoe hard het ook tegenzit, blijven lachen is altijd beter” Dietert Bernaers

01 april 2019

05u00 9 De Krant Eens goed klagen, dat lucht op? Nee, je wordt er alleen maar humeuriger van. Daarom start vandaag de tweede editie van Dagen Zonder Klagen - deze keer met de expliciete steun van de minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). "Want positief zijn is een serieuze zaak."

In februari deden we het een maandje zonder alcohol, in april laten we alle negativiteit achterwege. 32.000 mensen vulden vorig jaar de geluksbarometer van 'Dagen Zonder Klagen' in. Ze namen zich voor om een maand positief in het leven te staan en toen ze na afloop van de actie opnieuw de vragen invulden, bleken ze gemiddeld 6% gelukkiger te zijn.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen