'Daens'-acteur Peter Van de Velde boos om baby in publiek 07 maart 2020

00u00 0

Acteur Peter Van de Velde (53), die de hoofdrol speelt in de musical 'Daens', heeft zijn ongenoegen geuit over ouders die hun baby hadden meegebracht. Het kindje van 10 maanden zou de voorstelling van de Studio 100-musical donderdagavond verstoord hebben. "Hoe is dat mogelijk?", schreef Van de Velde op Twitter. Zijn volgers begrepen zijn frustratie.

Het is niet de eerste keer dat de acteur op Twitter z'n ongenoegen uit over het publiek. Eerder maande hij ouders al aan om hun smartphone op te bergen tijdens de 'Piet Piraat'-shows, als teken van respect. "Als jullie met jullie kleine piraatjes naar de show komen kijken, heb dan het fatsoen om niet op jullie smartphone te tokkelen. Dat stoort", klonk het toen fel. Studio 100 wou niet reageren op de tweet van Van de Velde.

