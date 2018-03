"Dacht dat ze me op café wel zouden vinden" Man gaat op de lappen na ongeval 29 maart 2018

Een dronken wegpiraat die begin januari drie twintigers van de baan reed aan kerstmarkt Winterland in Hasselt, had 17 pinten op. Dat heeft hij gisteren toegegeven in de rechtbank. Na het ongeval pleegde hij vluchtmisdrijf. De 57-jarige Diepenbekenaar deed zelf het verhaal van die dag: "Vanaf twee uur ging ik met mijn broers op café en ik bracht hen naar huis. Aan Winterland liep het mis." Bij de botsing raakten drie personen gewond. De man werd nadien met een wodka-RedBull aangetroffen op café. "Ik dacht dat ze me daar wel zouden vinden", zei hij gisteren. Hij riskeert één jaar cel en twee jaar rijverbod. (BVDH)