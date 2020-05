Exclusief voor abonnees "Daarom draaide ik mijn rug naar de premier" 18 mei 2020

00u00 0

"De politiek keert óns voortdurend de rug toe als wij om hulp vragen. Nu was het onze beurt." En dus draaide het medisch personeel van het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel zich zaterdag massaal om, tijdens een bezoek van premier Sophie Wilmès (MR). Sophie Tosi was één van hen. Zij is al dertig jaar verpleegster in het ziekenhuis, en al jaren vragen zij en haar collega's erkenning en extra personeel. Nu er ook nog eens een koninklijk besluit gestemd werd dat zegt dat medisch personeel verplicht opgevorderd kan worden, is de maat vol. "Een dolk in onze rug", zegt Sophie. "Wij stáán er als het nodig is, dag en nacht. Dit getuigt van een totaal gebrek aan respect voor ons beroep." (JCV/IBO)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen