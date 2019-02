"Da's iets heel anders dan de vakbonden" Klimaatmars houdt het proper 01 februari 2019

Alle manifestanten die in de toekomst nog naar de hoofdstad komen, mogen een voorbeeld nemen aan de klimaatspijbelaars, vindt de Brusselse netheidsdienst. "We stuurden gisteren een kuisploeg de straat op na de passage van de betogers", zegt coördinator Eddy Nys. "Ze hadden niéts te doen en mochten terug naar het depot." Nochtans verschenen de voorbije weken op sociale media foto's van rommel op straat, die de klimaatjongeren zogenaamd hadden achtergelaten in Brussel. Fake news, zo blijkt: het ging onder meer om een oude foto die na carnaval in Hasselt was genomen.

