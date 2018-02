'Cultspits' Watt weg bij OHL 13 februari 2018

Na zes maanden verlaat Tony Watt (23) OHL . De Schotse spits en voormalige speler van onder meer Celtic Glasgow, Lierse, Standard en Charlton Athletic - waar OHL hem wegplukte - kon de hoge verwachtingen helemaal niet inlossen. In eerste klasse B stond hij vijf keer in de basis en zesmaal viel hij in. Hij scoorde één keer en was ook goed voor één assist. Ook in de bekerpartij tegen Turnhout tekende hij voor één goal en één assist. (HML)