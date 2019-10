Exclusief voor abonnees "Cruciale" passages geschrapt uit Trumps telefoontje met Oekraïne 31 oktober 2019

00u00 0

In het verslag van Trumps telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zijn enkele cruciale passages weggelaten. Dat heeft een hooggeplaatste Oekraïne-expert van het Witte Huis verklaard tijdens een zitting in het kader van het impeachment-onderzoek tegen de Amerikaanse president. De man had de toestemming gekregen het telefoontje tussen de twee presidenten in juli live te volgen. In de uiteindelijke transcriptie van dat gesprek zouden cruciale passages zijn geschrapt over gewezen vicepresident Joe Biden en diens zoon. Ook zou Trump aan de telefoon hebben beweerd dat er opnames bestaan waarin Biden sprak over corruptie in Oekraïne. Waarom die woorden weggelaten zijn, kon de man niet motiveren.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu