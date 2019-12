Exclusief voor abonnees "Croky Cup is niet zelfde als EC I" Bekerspecialist Bölöni 17 december 2019

00u00

"De Champions League natuurlijk." Laszlo Bölöni twijfelt niet als we hem vragen naar zijn mooiste bekerherinnering. In 1986 won hij de Europacup I - de voorloper van de huidige Champions League - met Steaua Boekarest. In de finale versloegen de Roemenen FC Barcelona na strafschoppen. De ietwat rare uitslag was 2-0, nadat zes van de acht strafschopnemers (onder wie Bölöni) hun elfmeter misten. "Dat was mijn mooiste bekersouvenir, ja. Al kan je dat moeilijk vergelijken met de Croky Cup (lacht)."

