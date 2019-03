"Cristiano is onvervangbaar" Ronaldo weer present 22 maart 2019

Cristiano Ronaldo heeft woord gehouden: na zijn rustpauze na het WK 2018 in Rusland loopt hij er vanavond in het eerste EK-kwalificatieduel van Portugal tegen Oekraïne opnieuw bij. Ronaldo begint zo aan zijn zeventiende jaargang als international, zijn eerste interland als speler van Juventus. Die overgang vorige zomer maakte dat Ronaldo de nationale ploeg bewust even links liet liggen. "Ik moet een nieuwe club en cultuur ontdekken. Voor mij en mijn familie is het een grote verandering waar ik me eerst op wil toespitsen, maar in 2019 wil ik helpen Portugal te plaatsen voor het EK", zo zei Ronaldo vorig jaar. Zonder Ronaldo plaatste Portugal zich in de nieuwe Nations League in een moeilijke groep met Italië en Polen ook voor de Final Four, die in juni in Portugal plaatsvindt. Voor de EK-kwalificatie is coach Fernando Santos blij weer over zijn supertroef te beschikken: "Met Ronaldo stijgt de kwaliteit en krijgen de ploegmaats een duw in de rug." Speler Bernardo Silva beaamt: "Cristiano is onvervangbaar." (BF/VDVJ)

