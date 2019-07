Exclusief voor abonnees "Crisismoment overleefd" Viviani 23 juli 2019

Elia Viviani toonde in de Pyreneeën twee gezichten. "Zaterdag had hij een zwaar crisismoment op de Tourmalet, maar hij overleefde. Zondag reed hij in de etappe naar Prat d'Albis bergop zowaar mee op kop. "Verbazend", lacht Patrick Lefevere, teammanager van Deceuninck-Quick.Step. "Het bewijst toch wel dat hij in deze fase van de Tour nog goed recupereert. De rustdag kan in die zin heel heilzaam zijn geweest. Dus willen we in Nîmes nog een keer sprinten. En hopen we op een tweede ritzege voor Elia. Daarna is het wachten tot Parijs, want woensdag zullen we ons louter beperken tot het verdedigen van de gele trui. En dan komen de Alpen eraan." (JDK)

