"Crimineel hoe lang je moet wachten voor je 101 bereikt" Louis Tobback 28 augustus 2018

De Leuvense burgemeester Louis Tobback (sp.a) gaat gouverneur Lodewijk De Witte een officiële brief sturen om zijn bezorgdheid te uiten over het noodnummer 101. Tobback werd onlangs zelf geconfronteerd met de procedure die wordt toegepast bij een noodoproep, en stelde vast dat er veel kostbare tijd verloren gaat door een vragenfiche die moet worden ingevuld. "Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Olympia Wijgmaal en Lyra was ik zelf getuige van rellen met wel honderd amokmakers. Ik belde eerst het nummer 112 en na enkele vragen stuurde men mij door naar het nummer 101. Ook op dat noodnummer kreeg ik een hele vragenlijst met als eerste vraag: 'Kent u de namen van de betrokkenen?' Dus: je bent getuige van pakweg een inbraak en pas na de hele lijst wordt de politie ter plaatse gestuurd. Dat is crimineel. Zo gaat er veel tijd verloren en kunnen de hulpdiensten nooit op tijd zijn om de inbrekers op te pakken of om tussenbeide te komen bij amok." (BMK)

