"Creatief zijn in uitzonderlijke omstandigheden" Eleven Sports 17 april 2020

Ook voor Eleven Sports kan het een start worden die ze niet snel gaan vergeten. Want: zullen er überhaupt mensen kijken naar wedstrijden die zonder publiek gespeeld worden? Bij de rechtenhouder stellen ze in eerste instantie de gezondheid van de supporters en de spelers voorop. Bijgevolg zouden ze begrip tonen, mochten er wedstrijden zonder publiek gespeeld worden "in deze uitzonderlijke omstandigheden". Eleven Sports denkt er wel aan creatief aan de slag te gaan om de wedstrijden alsnog aantrekkelijk te maken op televisie in de huiskamers. (FDZ)