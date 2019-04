Exclusief voor abonnees "Coucke heeft mij bedreigd" Hein rekent af 02 april 2019

"Een heel pak geld van de groepsverzekering, zelfs een deel uit mijn eerste seizoen, is nog áltijd niet betaald." Dat vertelt Hein Vanhaezebrouck in een interview met uw krant. Hij betreurt dat Anderlecht er vier maanden na zijn ontslag "niet in slaagt om dat correct af te handelen". En er is wel meer dat hem van het hart moet. Over het niveau van Anderlecht? "Dat is de top niet meer. Club Brugge is momenteel veel groter." Over zijn aankomst bij paarswit? "Ik belandde in een totaal onstabiele club." Over de vele sms'jes die hij kreeg van Marc Coucke? "Ik werd bedreigd omdat ik niet antwoordde."

