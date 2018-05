"Cortisonemisbruik bij Vacansoleil" 03 mei 2018

00u00 0

Net als bij vele andere teams, kregen ook meerdere renners van Vacansoleil-DCM in de periode 2009-2013 onterecht Toestemmingen voor Therapeutische Noodzaak (TTN's) voor het gebruik van cortisone. Dat gaf een ex-dokter van de voormalige Nederlandse WorldTourploeg toe aan het AD. Na de eerdere biecht van Lieuwe Westra in zijn biografie 'Het Beest' zegt de arts onder meer Aart Vierhouten en Johnny Hoogerland voor een niet bestaande blessure met cortisone te hebben behandeld. Beide ex-renners ontkennen dat. Volgens het AD reed ook Matteo Carrara in de Vuelta 2009 zonder medeweten van toenmalig ploegdokter Peter Janssen rond met een cortisoneattest en een gevaarlijk laag cortisolgehalte. Teammanager Daan Luijkx weigerde de Italiaan uit koers te halen. Aanleiding voor Jansen om zijn ontslag in te dienen. Luijkx ontkent tegenover de krant dat er met valse attesten werd gesjoemeld en stelt dat er altijd aan de regels van de UCI werd voldaan. "Carrara had in die bewuste Vuelta ook écht last van zijn knie", voegt hij eraan toe. (JDK/DMM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN