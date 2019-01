"Correct, naar de letter van de wet" Gumienny 21 januari 2019

"Handspel is altijd een moeilijk geval, zeker in het strafschopgebied", vertelt ex-topref Serge Gumienny. "Maar naar de letter van de wet was het hands van Mboyo, is de VAR goed tussengekomen en heeft Lambrechts Standard een terechte strafschop gegeven. Het is absoluut onbewust handspel van Mboyo, maar door zijn armen uit te strekken maakt hij zich wel breder dan hij is. De regel zegt dat het handspel is wanneer iemand zich groter of breder maakt door het gebruik van zijn armen. Daarbij komt ook dat de armen van Mboyo zich in een 'onnatuurlijke' positie bevinden, ook dat is een criterium om strafschop te fluiten. Ook al zal dit voor discussies blijven zorgen, naar de letter van de wet is dit een correct gefloten strafschop." (KDZ)

