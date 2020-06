Exclusief voor abonnees 'Coronaspuwer' klaagt politie aan voor overdreven geweld 05 juni 2020

Op een zitting rond 'coronaspuwers' in de rechtbank van Antwerpen klaagde de 43-jarige John M. uit Deurne de politie aan voor overdreven geweld. Volgens de man werd hij eind maart door agenten uitgescholden toen hij naar de tram liep: "Doe je boerka uit, dan kan je sneller lopen." M. had die dag een sjaal en een hoodie aan. Hij riep iets terug, spuwde naar hen en werd dan met veel geweld in de boeien geslagen.

Advocate Mariam Eshaghzey, die John M. bijstaat, trok de 'Black Lives Matter'-kaart. "Niet enkel in Amerika, ook in Antwerpen is excessief geweld tegen kleurlingen een probleem."

De agenten lieten een ander verhaal optekenen. John M. had volgens hen schietbewegingen naar hen gemaakt, roepende: "Ik ga jullie neerschieten met mijn 9 mm-pistool. Ik ben de 'cop killer'. Pang pang pang."

De rechter deed gisteren nog geen uitspraak over het spuwincident.

